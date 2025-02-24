В Сургуте временно закрылось модное кафе

В Сургуте (ХМАО) временно приостановило работу кафе «Дела бабские». Администраторы заведения сослались на технические проблемы.
«С 24 февраля по 4 марта „Дела бабские“ закрыты по техническим причинам», — следует из объявления, опубликованном в аккаунте кафе в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). На звонок корреспондента URA.RU в заведении не ответили.
Судя по отзывам, оставленным на портале 2ГИС, кафе пользуется спросом у сургутянок. Гостьи хвалят кондитеров за вкусные десерты, многих также впечатляет элегантный интерьер в лофт-стиле. Некоторые клиенты, однако, критикует «Дела бабские» за завышенный, по их мнению, ценник на кофе. «Если ставите такой прайс на кофе, то он должен хотя бы приблизительно соответствовать по качеству. А так просто кофе по завышенной цене за красивый стаканчик», — говорится в одном из отзывов.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии на ремонт точки сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в сургутском ТЦ «Росич». На заведение неоднократно жаловались посетители якобы из-за антисанитарии.
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