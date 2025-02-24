В Сургуте временно закрылось модное кафе

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Кафе «Дела бабские» возобновит работу 4 марта
Кафе «Дела бабские» возобновит работу 4 марта Фото:

В Сургуте (ХМАО) временно приостановило работу кафе «Дела бабские». Администраторы заведения сослались на технические проблемы.

«С 24 февраля по 4 марта „Дела бабские“ закрыты по техническим причинам», — следует из объявления, опубликованном в аккаунте кафе в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). На звонок корреспондента URA.RU в заведении не ответили.

Судя по отзывам, оставленным на портале 2ГИС, кафе пользуется спросом у сургутянок. Гостьи хвалят кондитеров за вкусные десерты, многих также впечатляет элегантный интерьер в лофт-стиле. Некоторые клиенты, однако, критикует «Дела бабские» за завышенный, по их мнению, ценник на кофе. «Если ставите такой прайс на кофе, то он должен хотя бы приблизительно соответствовать по качеству. А так просто кофе по завышенной цене за красивый стаканчик», — говорится в одном из отзывов.

Ранее URA.RU сообщало о  закрытии на ремонт точки сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в сургутском ТЦ «Росич». На заведение неоднократно жаловались посетители якобы из-за антисанитарии.

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В Сургуте (ХМАО) временно приостановило работу кафе «Дела бабские». Администраторы заведения сослались на технические проблемы. «С 24 февраля по 4 марта „Дела бабские“ закрыты по техническим причинам», — следует из объявления, опубликованном в аккаунте кафе в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). На звонок корреспондента URA.RU в заведении не ответили. Судя по отзывам, оставленным на портале 2ГИС, кафе пользуется спросом у сургутянок. Гостьи хвалят кондитеров за вкусные десерты, многих также впечатляет элегантный интерьер в лофт-стиле. Некоторые клиенты, однако, критикует «Дела бабские» за завышенный, по их мнению, ценник на кофе. «Если ставите такой прайс на кофе, то он должен хотя бы приблизительно соответствовать по качеству. А так просто кофе по завышенной цене за красивый стаканчик», — говорится в одном из отзывов. Ранее URA.RU сообщало о  закрытии на ремонт точки сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в сургутском ТЦ «Росич». На заведение неоднократно жаловались посетители якобы из-за антисанитарии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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