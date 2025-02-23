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Более 50% зарплаты жителей ХМАО уходит на оплату кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний долг перед банками на одного югорчанина составляет 708,2 тысячи рублей
Средний долг перед банками на одного югорчанина составляет 708,2 тысячи рублей Фото:

Соотношение среднего долга по кредитам к годовой зарплате у одного жителя ХМАО составляет 56%. При этом, Югра занимает пятое место среди регионов России с самым большим размером задолженности перед банками.

«На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область… Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года — 56%», — выяснили РИА Новости.

Средний долг перед банками на одного югорчанина составляет 708,2 тысячи рублей. При этом, в среднем, за год эта задолженность только растет на 13,5 тысячи.

Ямал и Югра попали в топ-5 регионов России по доступности покупки автомобилей. Позволить себе недорогую машину стоимостью в 1,2 миллиона рублей здесь могут 54% и 39% семей соответственно.

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Соотношение среднего долга по кредитам к годовой зарплате у одного жителя ХМАО составляет 56%. При этом, Югра занимает пятое место среди регионов России с самым большим размером задолженности перед банками. «На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область… Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года — 56%», — выяснили РИА Новости. Средний долг перед банками на одного югорчанина составляет 708,2 тысячи рублей. При этом, в среднем, за год эта задолженность только растет на 13,5 тысячи. Ямал и Югра попали в топ-5 регионов России по доступности покупки автомобилей. Позволить себе недорогую машину стоимостью в 1,2 миллиона рублей здесь могут 54% и 39% семей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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