Более 50% зарплаты жителей ХМАО уходит на оплату кредитов

Соотношение среднего долга по кредитам к годовой зарплате у одного жителя ХМАО составляет 56%. При этом, Югра занимает пятое место среди регионов России с самым большим размером задолженности перед банками.
«На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область… Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года — 56%», — выяснили РИА Новости.
Средний долг перед банками на одного югорчанина составляет 708,2 тысячи рублей. При этом, в среднем, за год эта задолженность только растет на 13,5 тысячи.
Ямал и Югра попали в топ-5 регионов России по доступности покупки автомобилей. Позволить себе недорогую машину стоимостью в 1,2 миллиона рублей здесь могут 54% и 39% семей соответственно.
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