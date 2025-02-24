РАНХиГС поможет ХМАО организовать окружной аналог «Времени героев»

РАНХиГС поможет в организации образовательной программы для участников СВО в ХМАО по аналогии с федеральным «Временем героев». Об этом ректор учебного заведения Алексей Комиссаров сообщил журналистам.
«Каждый регион будет делать свою образовательную программу. РАНХиГС уже начала помогать организовывать региональные программы в Хабаровском крае, Липецкой, Белгородской, Рязанской, Калужской, Омской областях и Ханты-Мансийском автономном округе», — рассказал Комиссаров в интервью «Ведомостям».
Представители РАНХиГС выступят консультантами. Эксперты помогут собрать региональную программу, также они готовы выступить операторами на базе местного филиала.
Югра стала первым регионом, который взялся запустить аналог федеральной образовательной программы для участников СВО «Время героев» под названием «Герои Югры». Личное участие в нем принимает и глава ХМАО Руслан Кухарук. Он станет одним из наставников проекта.
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