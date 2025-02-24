Канада ввела санкции против Владимира Познера

Канада расширила список лиц, подпадающих под санкции, включив в него известного российского телеведущего Владимира Познера. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства Канады.
Среди других фигур, оказавшихся под санкциями, находятся следующие лица: Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, который уже подвергался санкционным мерам со стороны США и Европейского Союза. Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России.
В списки попала Анна Цивилева, заместитель министра обороны России, находящаяся под санкциями ЕС и США. И Сергей Цивилев, глава Министерства энергетики, он тоже находится под санкциями Великобритании и ЕС.
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