24 февраля 2025

Канада ввела санкции против Владимира Познера

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Познер попал под санкции Канады
Познер попал под санкции Канады Фото:

Канада расширила список лиц, подпадающих под санкции, включив в него известного российского телеведущего Владимира Познера. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства Канады.

Среди других фигур, оказавшихся под санкциями, находятся следующие лица: Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, который уже подвергался санкционным мерам со стороны США и Европейского Союза. Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России.

В списки попала Анна Цивилева, заместитель министра обороны России, находящаяся под санкциями ЕС и США. И Сергей Цивилев, глава Министерства энергетики, он тоже находится под санкциями Великобритании и ЕС.

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Канада расширила список лиц, подпадающих под санкции, включив в него известного российского телеведущего Владимира Познера. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства Канады. Среди других фигур, оказавшихся под санкциями, находятся следующие лица: Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, который уже подвергался санкционным мерам со стороны США и Европейского Союза. Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России. В списки попала Анна Цивилева, заместитель министра обороны России, находящаяся под санкциями ЕС и США. И Сергей Цивилев, глава Министерства энергетики, он тоже находится под санкциями Великобритании и ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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