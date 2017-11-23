Группа екатеринбургских коммерсантов подаст в первых числах декабря иск в Свердловский областной суд о незаконности постановлений правительства региона с перечнем торговых центров, собственники помещений в которых платят налог на имущество исходя из кадастровой стоимости.
Как сообщил «URA.RU» один из истцов — экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергей Черкасов, федеральный закон о переходе с инвентаризационной на кадастровую систему исчисления налога был принят в октябре 2014 года. Спустя месяц соответствующий областной закон приняло свердловское Заксобрание.
Затем в декабре 2014 года правительство области приняло постановление, в котором утвердило перечень из 41 торгово-офисного центра, в которых должна применяться новая система. В 2015 и 2016 годах появились еще два постановления, расширяющие этот перечень до 334 объектов.
В результате для бизнесменов, имеющих помещения в указанных центрах, размер налога вырос до 28 раз. В числе последних оказался и Сергей Черкасов. В других офисно-торговых помещениях увеличение было незначительным.
Истцы в обращении в суд выражают мнение, что перечни объектов для перехода на кадастровую систему «определялись практически произвольно, исходя из субъективных предпочтений Правительства Свердловской области». Это «привело к… фактической дискриминации предпринимателей…». По мнению истцов, три оспариваемых ими документа «грубо нарушают Конституцию РФ, Федеральный Закон „О защите конкуренции“…».
Сергей Черкасов пояснил, что правительство должно было ввести кадастровую систему сразу во всех свердловских торгово-офисных центрах. Это позволило бы уменьшить ставку налога, не устанавливая ее на максимально разрешенном федеральным законодательством уровне в размере 2%.
Сергей Черкасов уточнил, что решение о подаче иска принято после консультаций с правительством РФ.
Получить комментарий в курирующем вопрос министерстве по управлению госимуществом не удалось.