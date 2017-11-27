07:29 27 ноября 2017 0

Министр Силуанов рассказал о главном финансовом документе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новом бюджете на 2018—2020 годы учтена возможность ухудшения ситуации с антироссийскими санкциями со стороны США. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Сейчас мы проводим взвешенную бюджетную политику, мы сокращаем дефицит, и наши коллеги на западе это видят. Взвешенная бюджетная политика — сдерживающий элемент по установлению каких-то санкций», — подчеркнул Силуанов.

Также министр отметил, что благодаря строгим параметрам бюджета обязательства государства будут выполнены. При этом разбалансировка бюджета не будет допущена в случае ухудшения ситуации, пишет RT.

Минфин в настоящее время, по словам Силуанова, проводит взвешенную бюджетную политику, являющуюся сдерживающим фактором по установлению возможных санкций.

Напомним, что в минувшую пятницу Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018—2020 годы, в котором снижены расходы на пенсии и поддержку экономики.