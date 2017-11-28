17:35 28 ноября 2017 0

На 14:00 в одной только Ленинской ИФНС счетчик номеров в очереди был на отметке 660 Фото: читатели «URA.RU»

К разъяренным налогоплательщикам — юридическим лицам, вынужденным простаивать многочасовые очереди из-за проводимой кампании по выявлению номинальных директоров, похоже, добавятся и «физики». Посетившие во вторник, 28 ноября, в районе 14:00 налоговую инспекцию Ленинского района сегодня оказались неприятно удивлены: в операционном зале собралась целая толпа, а счет номеров в автоматической очереди уже приближался к 660-ти.

«Пришел получить бумажку. Стоит толпа народу, маринуется, долго что-то у окон разъясняют. Постоял я там пять минут и ушел. А они там точно все до завтра», — поделился впечатлением читатель «URA.RU». В дни ажиотажа, признались в налоговой, через инспекцию может пройти до 1,5 тыс. человек.

«У нас всегда много народа, а сейчас физлиц больше, поскольку 1 декабря — последний день уплаты налогов за квартиры, машины и земельные участки. Традиционно в последние дни люди вспоминают, что нужно заплатить налоги, чтобы они не превратились в задолженности. Вопрос еще в том, что регистрирующие органы нам предоставили дополнительную информацию и мы провели перерасчет за 2014—2015 годы. Было у человека две-три квартиры, а сведений у нас не было на тот момент. Сейчас стоимость суммируется, повышается коэффициент, и от этого растет сумма налога, мы добираем его за прошлые годы. У людей возникают вопросы, больше времени уходит на разъяснение», — объяснила «URA.RU» замначальника ИФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга Флорида Ермолина.

В инспекции «URA.RU» пояснили, что снизить поток людей стараются через подключение к личному кабинету в сети Интернет, а в случае масштабных наплывов «в офлайне» — «подключают дополнительных работников и чаще проветривают помещение».