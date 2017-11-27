Тысячи уральских бизнесменов встали в очередь на допрос в налоговую

13:39 27 ноября 2017 0

В Екатеринбурге порядочные собственники бизнеса не могут сдать декларации по налогам фискальным органам Фото: фотослужба URA.Ru © URA.RU

В Свердловской области — массовый сбой в принятии НДС в электронном виде. Бизнесмены вынуждены выстраиваться в огромные очереди на допрос в налоговые: на встрече с инспектором они должны доказать, что не являются номинальными директорами. Части предпринимателей фискальные органы вообще предлагает «поиграть» с цифрами — так, чтобы предприятие не могло получить возмещение сумм налога из бюджета. После этого у некоторых фирм декларации принимают, а у некоторых — нет. В 2018 году предпринимателям будет еще сложнее.

Чтобы вернуть налог с НДС или не попасть под штраф, предпринимателям сегодня приходится идти в налоговую Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Примерно четыре тысячи уральских предпринимателей не могут сдать отчетность по налогу с добавленной стоимости, сообщили «URA.RU» в свердловском отделении «Опоры России». Сдача отчета позволяет по НДС позволяет бизнесу экономить приличные суммы — части компаний налог возмещается. Более того, сдача деклараций обязательна для большинства компаний: без нее у организации не примут квартальную отчетность, что влечет за собой серьезные штрафные санкции.

До осени 2017 года документы по НДС можно было отправить по электронной почте — это было сделано для удобства предпринимателей. Сейчас такую отчетность у большинства компаний именно в таком виде не принимают. «Всем подряд приходит ответ: мол, не удалось обнаружить налогоплательщика. Когда шокированные предприниматели дозваниваются до своей районной налоговой, их приглашают „зайти-поговорить“», — рассказывает Алексей Щелоков, эксперт центра поддержки бизнеса свердловского отделения «Опора России».

Самое неприятное начинается уже в инспекции, где, по словам Щелокова, собираются огромные очереди. Он говорит, что в ходе беседы налоговики оценивают так называемую «адекватность» руководителя: действительно ли он понимает, чем занимается его компания, имеет ли он отношение к хозяйственной деятельности.

Предприниматели сами выстраиваются в огромные очереди на допросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это по-настоящему массовое явление, бизнес просто в шоке. Изучаем ситуацию — и такое впечатление, что налоговики области изобрели способ, как пополнить бюджет. Ведь часть предпринимателей сталкивается с тем, что налоговая просит их „химичить“ с цифрами, предлагая предприятиям добровольно убрать, снизить цифры в декларациях, дабы уменьшить НДС к возмещению», — говорит Евгений Артюх, председатель попечительского совета СРО «ОПОРА России». По его словам, это делается специально, чтобы разгрузить федеральный бюджет, ведь НДС полностью уходит именно туда.

В пресс-службе Управления ФНС по Свердловской области сказали, что о проблеме с приемом деклараций знают и попросили время для ответа. «URA.RU» опубликует ответ фискального органа по его получении.

Тем временем, бизнес пытается решить проблему в судах. Щелоков рассказывает, что сейчас три компании пытаются оспорить действия налоговиков, а «Опора России» вышла на областную прокуратуру.

«Предприниматели все чаще говорят о системном давлении на бизнес, и о том, что вести дела становится все тяжелее, — говорит источник „URA.RU“, известный представитель среднего бизнеса, попросивший скрыть его имя („мне тоже идти в налоговую“). — В итоге, большинство предприятий, которые ликвидировались, ушли с рынка не из-за банкротства. Их владельцы вышли в „кэш“, и разместили наличные либо на депозитах, либо в криптовалюте. Последняя, в отличие от российской экономики, хорошо растет и быстро отыгрывает падение. И не надо ходить в налоговые, чтобы доказать очевидное — ты имеешь право на свои собственные деньги».

В 2018 году предпринимателям легче не будет. В России заканчивается объявленный четыре года назад мораторий на повышение налогов. Уже известно о повышении целого ряда обязательных налогов. Но казус ситуации в том, что сейчас появилось бесчисленное множество сборов, которые формально не являются налогами.

Так, в федеральном бюджете будущего года уже учтены поступления от повышенных таможенных пошлин на ввоз станков и оборудования; от сбора в морских портах, от утилизационного сбора на оборудование для энергетического и тяжелого машиностроения. Кроме того, на 15% повысится утилизационный сбор на автомобили и прицепы. Скорее всего, во многих российских регионах заработает налог на движимое имущество (1,1%) — дополнительными сборами обложат приобретенные недавно строительное и торговое оборудование, вагоны.

Однако и индивидуальных предпринимателей повышение тоже коснется. Так, страховые взносы для ИП вырастут на 11%. Всего же в 2018 году бюджет ждет от предпринимателей около 150 млрд рублей.