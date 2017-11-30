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30 ноября 2017
29 ноября 2017
07:32  30 ноября 2017 0

Сбербанк выполнил первую транзакцию по технологии блокчейн

биткоин
В перспективе в России обещают создать систему мгновенного перевода денегФото: depositphotos.com © URA.RU

Сбербанк организовал первый в истории российской банковской системы перевод денег от одного клиента к другому по технологии блокчейн. Пилотный эксперимент должен стать прообразом новой системы, которая позволит совершать транзакции мгновенно.

Партнерами Сбербанка по проведению эксперимента с использованием технологии блокчейн стали «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк и компания IBM. При проведении транзакции использовалась платформа IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В ходе эксперимента на IT-инфраструктуре Сбербанка был установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета. Кроме того, на стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.

«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платежную транзакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчетов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счете получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».

Виктор Жуков
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