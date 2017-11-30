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Главные новости Тюменской области
12:05  30 ноября 2017 1

Тюменцы хотят видеть на работе котиков и собачек

Клипарт, кошка, домашнее животное, котик
Тюменцам нужны котики, чтобы снимать стресс на работеФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменцы мечтают завести домашних животных на работе. Каждый десятый из опрошенных горожан заявил, что с удовольствием завел бы в офисе собаку, и почти треть хотела бы видеть на работе котиков. Животные в офисе помогут снизить уровень стресса среди сотрудников, считают горожане.

Уже сейчас у 8% опрошенных тюменцев в офисах есть домашние животные — примерно в половине случаев речь идет о рыбках, у 40% живут собаки, а некоторые компании заводят попугаев и черепах.

36% из тех, у кого в офисе никогда не было животных, хотят все же завести питомца; еще 40% заявили, что в принципе не против, но собаки рыбкам рознь; 4% сообщили, что им все равно. На вопрос, какого именно питомца хотелось бы видеть в офисе, 44% отдали предпочтение рыбкам, 28% — кошкам, и каждый десятый заявил, что хотел бы завести собаку. При этом несколько человек называли также попугаев и хорьков.

Участвовавшие в опросе горожане сообщили, что, по их мнению, животные помогут снизить уровень стресса среди сотрудников, а каждый пятый из респондентов отметил, что наличие питомца сделает работников компании счастливее.

При этом, как выяснилось, тюменцы мечтают о сокращенной рабочей неделе — так, 60% хотели бы работать четыре дня в неделю, а треть горожан и вовсе предпочли бы свободный рабочий график.

Опрос тюменцев провели специалисты компании «Зарплата.ру», участие в нем приняли 820 горожан.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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