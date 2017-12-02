В Нижневартовске прошло торжественное открытие пятого сезона «Школьной волейбольной лиги»(ШВЛ). В проекте, направленном на развитие массового детского спорта, приняло участие более шести сотен югорских школьников, а также мэр города Василий Тихонов.
Школьная волейбольная лига — это общественный проект, организованный по инициативе депутата областной думы Юрия Елина, который продолжает принимать активное участие в его продвижении. Также Елин является президентом городской федерации волейбола.
Первый сезон спортивного турнира был объявлен еще в 2013 году, он получил широкое одобрение общественности. За последние пять лет ШВЛ удалось существенно вырасти. В этом году в соревнованиях примет участие более 600 игроков, 32 команды юношей и 26 сборных девушек из 28 средних школ и двух профессиональных колледжей. Для сравнения в первом сезоне чемпионата «Школьной волейбольной лиги» (январь — апрель 2014 года) боролись за победу всего 35 команд.
Также стоит отметить, что игры в младшем «дивизионе» — лайт-лиге ШВЛ стартовали ещё до официального открытия чемпионата, 16 ноября. Сразу после новогодних каникул в борьбу вступят сильнейшие сборные из суперлиги ШВЛ. Итоги всего турнира будут подведены в марте 2018 года.