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01 декабря 2017
22:18  04 декабря 2017 0

В администрации Ханты-Мансийска ждут нового вице-мэра из числа чекистов. Власти все отрицают

Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин обновляет командуФото: Алексей Григорьев © URA.RU

В администрации югорской столицы ждут серьезные кадровые перестановки. Заместитель главы Ханты-Мансийска Андрей Шашков может освободить свою должность. Планируется, что его место займет выходец из силовых структур. Об этом 4 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По мнению собеседника, кадровые перестановки произойдут после нового года, а на будущую вакантную должность уже есть определенные кандидаты — все они выходцы из ФСБ. Инсайдер предполагает, что одним из таких кандидатов является бывший руководитель Контрольно-пропускного пункта пограничной службы ФСБ в городском аэропорту Юрий Имидеев. Сейчас он работает заместителем директора в Ханты-Мансийской средней школе №8.

Заместитель Максима Ряшина Андрей Шашков
ФОТО: admhmansy.ru

Также собеседник добавил, что Андрей Шашков останется работать в администрации города, но уже на посту советника главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, а новый вице-мэр будет курировать сферы деятельности: управление потребительского рынка и защиту прав потребителей, отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений, отдел специальных мероприятий, управление транспорта, связи и дорог, а также управление по делам гражданской обороны.

В администрации Ханты-Мансийска информацию источника опровергают. По словам начальника пресс-службы мэрии Натальи Корчагиной, информация является вымыслом и не соответствует действительности.

Телефоны главы города Максима Ряшина и его заместителя Андрея Шашкова не доступны для звонков агентства.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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