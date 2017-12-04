В администрации югорской столицы ждут серьезные кадровые перестановки. Заместитель главы Ханты-Мансийска Андрей Шашков может освободить свою должность. Планируется, что его место займет выходец из силовых структур. Об этом 4 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По мнению собеседника, кадровые перестановки произойдут после нового года, а на будущую вакантную должность уже есть определенные кандидаты — все они выходцы из ФСБ. Инсайдер предполагает, что одним из таких кандидатов является бывший руководитель Контрольно-пропускного пункта пограничной службы ФСБ в городском аэропорту Юрий Имидеев. Сейчас он работает заместителем директора в Ханты-Мансийской средней школе №8.
Также собеседник добавил, что Андрей Шашков останется работать в администрации города, но уже на посту советника главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, а новый вице-мэр будет курировать сферы деятельности: управление потребительского рынка и защиту прав потребителей, отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений, отдел специальных мероприятий, управление транспорта, связи и дорог, а также управление по делам гражданской обороны.
В администрации Ханты-Мансийска информацию источника опровергают. По словам начальника пресс-службы мэрии Натальи Корчагиной, информация является вымыслом и не соответствует действительности.
Телефоны главы города Максима Ряшина и его заместителя Андрея Шашкова не доступны для звонков агентства.