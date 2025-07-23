В ХМАО водитель автобуса спас женщину, несмотря на возмущения пассажиров

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса приостановил движение ради спасения одной из пассажирок. Дело в том, что женщине стало плохо прямо в салоне транспортного средства. Водитель вызвал скорую помощь и дождался приезда медиков, несмотря на недовольство других пассажиров.
«Женщине внезапно стало плохо в автобусе. Водитель остановил автобус, вызвал скорую помощь и дожидался приезда медиков. В салоне автобуса возникло недовольство среди пассажиров и упрек в адрес водителя, что он задерживает пассажиров», — написано в группе "Домтрансавто Нижневартовск".
В ответ на недовольства, водитель сказал, что женщина сейчас находится в опасном состоянии и он не может ее просто оставить, продолжая маршрут. Мужчина дождался медиков и передал им вартовчанку. В данный момент она чувствует себя хорошо. "Пассажирка выражает благодарность водителю за его заботу и человечность, несмотря на упреки со стороны других пассажиров и нарушение расписания", — добавили в транспортной компании.
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