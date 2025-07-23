В Нягани построят новое здание для Театра юного зрителя — обладателя премии «Золотая маска». Проект курирует лично губернатор Югры Руслан Кухарук, который уже поручил ускорить темпы работ. Автор проекта, архитектор Вячеслав Романчиков, в интервью URA.RU рассказал, как выбирали площадку, с какими трудностями столкнулись при проектировании и какую идею заложили в архитектурный облик театра.
— Как проходил отбор площадки под строительство театра?
Площадку предоставила администрация города. Это центр, очень перспективное место — рядом городской парк и всего квартал до центральной площади. Я постарался максимально приблизить здание к входу в парк, чтобы театр был виден с проезжей части, стал архитектурной доминантой нового микрорайона. Театр будет отделен от жилых домов зеленой зоной — там появится театральный сквер.
— Расскажите об архитектурной концепции. Как будет выглядеть театр?
Объем здания — это три призмы: большой, средний и малый куб. Они символизируют три сцены: зал на 250 мест, зал-трансформер на 80 и зал малых форм на 30 зрителей. На крышах будет эксплуатируемая кровля — например, для пленэров художников. Архитектура отражает дух театра: фасад выполнен в пяти цветах фирменной айдентики — черном, красном, голубом, белом и розовом. Каждый цвет имеет смысловое значение. Белый — это небо над Няганью, черный — земля, красный — огонь, голубой — вода, а розовый внутри — символ любви, которую театр дарит зрителям.
— Главный фасад тоже будет особенным?
Да. Белый фасад из бетонных панелей, на которых тиснением нанесем литературные цитаты. Это была идея, рожденная на форуме и поддержанная замгубернатора Еленой Майер. Мы подключили жителей: они выбрали цитаты из любимых спектаклей. Художники театра и режиссер Сойжин Жамбалова помогли продумать их расположение и стиль написания. В итоге фасад стал совместной работой архитекторов, горожан и театра.
— С какими сложностями вы столкнулись при проектировании?
Когда начали инженерные изыскания, обнаружили старое свайное поле. Это могло сорвать весь проект, ведь демонтаж — сложный и затратный процесс. С коллегой-инженером мы предложили решение: укрепить грунт без удаления свай. Экспертиза его одобрила. Еще одна сложность — перепад высот более 6 метров. Но этот изъян мы превратили в преимущество. Мы разделили участок на два уровня, сделав входы сразу на два этажа. Это позволит развести потоки: например, гастролеры и служебный персонал не пересекутся. Производственная зона театра будет скрыта с задней стороны.
Кроме того, на выбранной площадке оказалась очень разветвленная сеть инженерных коммуникаций. Своим опытом я знаю, насколько непросто бывает согласовать такие вопросы с сетевыми компаниями — в других регионах это тянется месяцами. Я озвучил проблему на заседании штаба правительства ХМАО и предложил вынести мешающие сети, которые тянулись вдоль границ будущего театра. Заместитель губернатора Азат Ислаев сразу отреагировал, подключил нужных специалистов, и в итоге было принято решение о реконструкции устаревшей воздушной линии электроснабжения. Это позволило сохранить эстетический облик театра и избежать затягивания сроков.
— Что заложено в функционал будущего здания?
Театр спроектирован как полноценная творческая фабрика. Там будут мастерские полного цикла: столярный, слесарный, сварочный, постижерный, костюмерный, гримерный и другие цеха. Все фойе оборудуем так, чтобы проводить в них мероприятия — от новогодних елок до творческих встреч. Будет театральное кафе с возможностью сценических трансформаций.
— Как прошла встреча с губернатором ХМАО на стройплощадке этим летом?
Губернатор Руслан Кухарук был очень вовлечен. Он интересовался всем: от фасада до сетей. Сам предложил сохранить как можно больше деревьев и сделать макет здания — это будет первый театр в округе, построенный с нуля. Ему также было интересно, почему в земле оказались сваи. Мы до сих пор не знаем, что там раньше хотели строить — возможно, читатели помогут. Это интересный штрих к истории площадки.
— Какие сроки строительства заложены в проект?
Сейчас проект прошел техническую экспертизу, мы ждем оценку смет. По предварительным расчетам, здание обойдется в 1,5 млрд рублей, еще столько же потребуется на оснащение. В проектной документации прописано 33 месяца строительства. Но губернатор сказал, что это долго. Строители уверяют, что уложатся в два года. Если все пойдет по плану, в 2028 году театр откроет двери для зрителей.
— Как вы попали в этот проект?
Я архитектор с 2007 года. Проектировал храмы, школы, жилые кварталы. Театрами занимаюсь давно: среди проектов — театр «Грань» и два других. С директором Няганского ТЮЗа я познакомился на театральном форуме. Однажды она позвонила и сказала: «Помогите нам построить театр мечты». Я не мог отказаться. Такой проект — это вызов и вдохновение одновременно.
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