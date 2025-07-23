23 июля 2025

Кухарук дал старт федеральной образовательной программе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Образовательная программа «Добрые города» объединила более десятка муниципальных команд
Образовательная программа «Добрые города» объединила более десятка муниципальных команд Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала федеральная образовательная программа «Добрые города», объединившая 14 муниципальных команд из разных регионов России. На открытии выступил губернатор округа Руслан Кухарук.

«Югру по традиции можно считать регионом-первопроходцем: мы одними из первых в стране создали экосистему поддержки гражданских инициатив, в которую включили финансовое сопровождение в виде грантов. Это позволило поддержать более 1900 инициатив жителей автономного округа», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Проект реализуется на базе Академии развития гражданского общества «Добрино», созданной по поручению президента России Владимира Путина. Кухарук поделился опытом и экспертизой округа на панельной дискуссии, посвященной развитию программ социальной активности на местном уровне.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала федеральная образовательная программа «Добрые города», объединившая 14 муниципальных команд из разных регионов России. На открытии выступил губернатор округа Руслан Кухарук. «Югру по традиции можно считать регионом-первопроходцем: мы одними из первых в стране создали экосистему поддержки гражданских инициатив, в которую включили финансовое сопровождение в виде грантов. Это позволило поддержать более 1900 инициатив жителей автономного округа», — рассказал глава региона в своем telegram-канале. Проект реализуется на базе Академии развития гражданского общества «Добрино», созданной по поручению президента России Владимира Путина. Кухарук поделился опытом и экспертизой округа на панельной дискуссии, посвященной развитию программ социальной активности на местном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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