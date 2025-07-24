МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО

Ливень прогнозируют 25 июля в западных районах округа
Ливни обрушатся на несколько районов и городов на западе ХМАО 25 июля. О непогоде югорчан предупредило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля местами ожидается сильный дождь в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Белоярском районах. А также городах: Урай, Нягань, Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении.
Спасатели просят не оставлять без присмотра детей и парковать автомобили в безопасных местах. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты.
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