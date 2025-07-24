МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО

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Ливень прогнозируют 25 июля в западных районах округа
Ливень прогнозируют 25 июля в западных районах округа Фото:

Ливни обрушатся на несколько районов и городов на западе ХМАО 25 июля. О непогоде югорчан предупредило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля местами ожидается сильный дождь в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Белоярском районах. А также городах: Урай, Нягань, Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении.

Спасатели просят не оставлять без присмотра детей и парковать автомобили в безопасных местах. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты.

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Ливни обрушатся на несколько районов и городов на западе ХМАО 25 июля. О непогоде югорчан предупредило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля местами ожидается сильный дождь в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Белоярском районах. А также городах: Урай, Нягань, Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении. Спасатели просят не оставлять без присмотра детей и парковать автомобили в безопасных местах. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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