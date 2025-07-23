Легенда российского рока и сын звездного певца выступят с бесплатным концертом в ХМАО

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и Родион Газманов, сын эстрадного певца Олега Газманова, выступят с концертом в Ханты-Мансийске. Вход свободный. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.
«Большой музыкальный вечер пройдет на центральной площади 30 июля. Начало в 19:30. Событие станет частью закрытия Всероссийского форума «Арктика. Лед тронулся»», — говорится в сообщении.
Кроме Самойлова и Газманова-младшего, на сцену выйдет и Елизавета Долженкова. Певица с детства занимается народной музыкой. Будучи финалисткой конкурса талантов «Большая перемена», она прославилась, исполнив фрагмент песни «Красно солнышко» перед президентом России Владимиром Путиным.
Ранее URA.RU рассказывало, что на День города в Нягани выступят популярные в 1990-х годах группы «Рок-Острова» и «Леприконсы». Праздник отметят 16 августа на городской площади третьего микрорайона.
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