В ХМАО экс-глава кооператива, укравшая 100 миллионов рублей, пытается оспорить приговор

В Сургуте экс-директор ЖНК «Единство Наталья Борисенко пытается оспорить приговор в семь лет колонии за взятку в 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Уголовные дела. Апелляция. Борисенко Наталья Викторовна», – сообщается в базе данных. В 2022 году Сургутский городской суд признал Борисенко виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы.
Следствие установило, что подсудимая создала жилищно-накопительный кооператив, куда клиенты вкладывали деньги чтобы впоследствии получить квартиры. Однако Борисенко украла деньги, а участники кооператива остались без жилья. Общая сумма ущерба составила 115 миллионов рублей.
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