23 июля 2025

В ХМАО экс-глава кооператива, укравшая 100 миллионов рублей, пытается оспорить приговор

В Сургуте экс-глава кооператива, укравшая 100 миллионов рублей, подала апелляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-директор ЖНК из Сургута намерена оспорить приговор в семь лет лишения свободы за мошенничество
Экс-директор ЖНК из Сургута намерена оспорить приговор в семь лет лишения свободы за мошенничество Фото:

В Сургуте экс-директор ЖНК «Единство Наталья Борисенко пытается оспорить приговор в семь лет колонии за взятку в 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Уголовные дела. Апелляция. Борисенко Наталья Викторовна», – сообщается в базе данных. В 2022 году Сургутский городской суд признал Борисенко виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы.

Следствие установило, что подсудимая создала жилищно-накопительный кооператив, куда клиенты вкладывали деньги чтобы впоследствии получить квартиры. Однако Борисенко украла деньги, а участники кооператива остались без жилья. Общая сумма ущерба составила 115 миллионов рублей.

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В Сургуте экс-директор ЖНК «Единство Наталья Борисенко пытается оспорить приговор в семь лет колонии за взятку в 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке суда. «Уголовные дела. Апелляция. Борисенко Наталья Викторовна», – сообщается в базе данных. В 2022 году Сургутский городской суд признал Борисенко виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы. Следствие установило, что подсудимая создала жилищно-накопительный кооператив, куда клиенты вкладывали деньги чтобы впоследствии получить квартиры. Однако Борисенко украла деньги, а участники кооператива остались без жилья. Общая сумма ущерба составила 115 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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