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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:07  05 декабря 2017 0

Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой. ФОТО

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, здоровье, медицина, больница
О попытке самоубийства стало известно из медкарты РодченковаФото: Илья Московец © URA.RU

Бывший руководитель Московского антидопингового центра Григорий Родченков пытался свести счеты с жизнью в 2011 году, вероятно, из-за задержания его сотрудниками наркоконтроля. Фотографии страниц из медкарты информатора WADA опубликовал в своем блоге журналист Олег Лурье.

Как следует из медицинских документов, Родченков поступил в НИИ Склифосовского. Журналист утверждает, что экс-глава антидопингового центра в невменяемом состоянии совершил попытку суицида, за что впоследствии получил психиатрический диагноз.

«Представляете, насколько ему было страшно отвечать за свои действия, что он даже перестал скрывать своё психическое заболевание, которым, по мнению последующей экспертизы, страдал давно?» — пишет у себя в блоге Лурье.

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Медицинская карта Родченкова Фото: «Новый блог Олега Лурье»

Родченков был задержан 11 февраля 2011 года за снабжение своей сестры Марины Родченковой, трехкратной чемпионки мира, стероидами, сообщает РЕН ТВ. По данным правоохранителей, наркотическое средство он хранил прямо в помещении антидопингового центра.

Ранее в Сети обнаружились эротические рассказы информатора Всемирного антидопингового агентства, которые он публиковал под псевдонимом Виктор Конте. Эти истории нашли пользователи одного из крупнейших русскоязычных порталов России — Proza.ru.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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