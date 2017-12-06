Окружную больницу №1 в Нижневартовске возглавит депутат городской думы Алексей Сатинов. Соответствующее решение подготовлено и будет принято правительством ХМАО-Югры в пятницу, 8 декабря, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на материалы к заседанию.
Больница имеет в медицинской среде автономного округа скандальную славу — в учреждении не утихает внутренний конфликт двух враждующих между собой группировок врачей. Ранее одна из сторон добилась отставки главврача Андрея Власова. Окружные власти, чтобы сгладить конфликт, прислали в 2015 году в клинику руководителя из Федоровского Ильвира Набиуллина. Однако после двух лет работы ему также пришлось подать в отставку. По неофициальным данным, также из-за конфликтов в коллективе.
Алексей Сатинов, по оценкам источников агентства, является креатурой местного крупного бизнеса, традиционно оказывающего влияние на политическую жизнь Нижневартовска. Позиции предпринимателей после ухода из города старой управленческой команды экс-мэра Бориса Хохрякова существенно окрепли.
Узнать позицию самого Алексея Сатинова на момент подготовки материала не удалось — его мобильный телефон недоступен, а в приемной больницы на отвечают на звонки.