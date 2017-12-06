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Главные новости Югры
14:44  06 декабря 2017 0

Скандальную больницу Нижневартовска возглавит депутат. Его покровители убрали с дороги всех конкурентов

Заседание Думы города 6 созыва. Нижневартовск, сатинов алексей
После трех лет конфликта Алексей Сатинов добился назначения на пост главного врача нижневартовской больницыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружную больницу №1 в Нижневартовске возглавит депутат городской думы Алексей Сатинов. Соответствующее решение подготовлено и будет принято правительством ХМАО-Югры в пятницу, 8 декабря, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на материалы к заседанию.

Больница имеет в медицинской среде автономного округа скандальную славу — в учреждении не утихает внутренний конфликт двух враждующих между собой группировок врачей. Ранее одна из сторон добилась отставки главврача Андрея Власова. Окружные власти, чтобы сгладить конфликт, прислали в 2015 году в клинику руководителя из Федоровского Ильвира Набиуллина. Однако после двух лет работы ему также пришлось подать в отставку. По неофициальным данным, также из-за конфликтов в коллективе.

Алексей Сатинов, по оценкам источников агентства, является креатурой местного крупного бизнеса, традиционно оказывающего влияние на политическую жизнь Нижневартовска. Позиции предпринимателей после ухода из города старой управленческой команды экс-мэра Бориса Хохрякова существенно окрепли.

Узнать позицию самого Алексея Сатинова на момент подготовки материала не удалось — его мобильный телефон недоступен, а в приемной больницы на отвечают на звонки.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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