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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
13:42  07 декабря 2017 0

Жизнь человека оценили в 150 тысяч. Хозяину собаки, загрызшей пенсионера, выписали штраф

Цепной пес загрыз пенсионераФото: animalreader.ru

В Свердловской области хозяин собаки, загрызшей пенсионера, заплатит штраф 150 тысяч рублей. Такое решение было принято в суде Пригородного района.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, имеется прямая причинно-следственная связь между полученными травмами и наступлением смерти мужчины, — уточнила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — прокурор пригородного района обратился с иском в суд, принято решение о выплате компенсации морального вреда».

10 июля 2017 года в селе Елизаветинском Пригородного района пенсионер зашел к соседу, но не застал его дома. Возвращаясь, мужчина шел мимо будки с собакой. Пес кинулся на пенсионера. Позже у пострадавшего обнаружили рваные раны левой и правой ноги с повреждением бедренной артерии. От укусов пенсионер скончался.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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