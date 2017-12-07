В Свердловской области хозяин собаки, загрызшей пенсионера, заплатит штраф 150 тысяч рублей. Такое решение было принято в суде Пригородного района.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, имеется прямая причинно-следственная связь между полученными травмами и наступлением смерти мужчины, — уточнила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — прокурор пригородного района обратился с иском в суд, принято решение о выплате компенсации морального вреда».
10 июля 2017 года в селе Елизаветинском Пригородного района пенсионер зашел к соседу, но не застал его дома. Возвращаясь, мужчина шел мимо будки с собакой. Пес кинулся на пенсионера. Позже у пострадавшего обнаружили рваные раны левой и правой ноги с повреждением бедренной артерии. От укусов пенсионер скончался.