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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:43  07 декабря 2017 0

Главный по свердловским СМИ, закрывший «Белый дом» от журналистов, ушел из паблика

Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, иванов александр
Иванов решил четче разделить личное и рабочееФото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор департамента информационной политики региона Александр Иванов закрыл свою страницу на Facebook. Теперь пользователя Alexandr Ivanov нельзя отметить в постах или спросить о чем-либо через наиболее популярную у чиновников и журналистов соцсеть.

Сам Иванов объясняет свой поступок просто: «Мой личный аккаунт журналисты ошибочно начали воспринимать как рабочий, что стало причиной отдельных недоразумений. В этой связи я решил разделить рабочее и личное, закрыл аккаунт, но остаюсь доступен в любом из мессенджеров, через почту и даже SMS».

Ничего особенного или интересного, кроме результатов марафонских пробежек, Иванов на своей странице не публиковал. И все же закрытие публичной страницы выглядит очередным шагом по уходу свердловских чиновников от публичности. Такую политику инициировал сам Иванов, когда в апреле прошлого года закрыл журналистам доступ на верхние, министерские, этажи Белого дома.

У Иванова вместе с тем по-прежнему остается аккаунт в Instagram, где он также предпочитает делиться результатами беговых тренировок и соревнований, в которых участвует лично.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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