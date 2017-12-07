19:43 07 декабря 2017 0

Иванов решил четче разделить личное и рабочее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор департамента информационной политики региона Александр Иванов закрыл свою страницу на Facebook. Теперь пользователя Alexandr Ivanov нельзя отметить в постах или спросить о чем-либо через наиболее популярную у чиновников и журналистов соцсеть.

Сам Иванов объясняет свой поступок просто: «Мой личный аккаунт журналисты ошибочно начали воспринимать как рабочий, что стало причиной отдельных недоразумений. В этой связи я решил разделить рабочее и личное, закрыл аккаунт, но остаюсь доступен в любом из мессенджеров, через почту и даже SMS».

Ничего особенного или интересного, кроме результатов марафонских пробежек, Иванов на своей странице не публиковал. И все же закрытие публичной страницы выглядит очередным шагом по уходу свердловских чиновников от публичности. Такую политику инициировал сам Иванов, когда в апреле прошлого года закрыл журналистам доступ на верхние, министерские, этажи Белого дома.

У Иванова вместе с тем по-прежнему остается аккаунт в Instagram, где он также предпочитает делиться результатами беговых тренировок и соревнований, в которых участвует лично.