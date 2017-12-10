Раздробить Россию на части — это тайная мечта украинского президента Петра Порошенко, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом он прокомментировал высказывание замминистра Украины по делам беженцев Георгия Туки, предложившего «раздробить Россию на части», чтобы в соседях у Украины не было сильного врага.
«Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Чеченский лидер отметил, что ему обидно за украинский народ, который «мы в России действительно воспринимаем как братский и близкий».
Глава Чечни заявил также, что никто из украинских чиновников и их «хозяев в Европе и США» никогда не дождутся ослабления и распада России. «А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста», — отметил чеченский лидер.
Ранее замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что не признает тезисов о «братских народах», а главной задачей назвал стремление раздробить Россию. Российские сенаторы Алексей Пушков и Франц Клинцевич ранее отреагировали на его заявление, призвав чиновников в Киеве лучше следить за Украиной, которая уже разваливается на части.