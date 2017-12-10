{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
19:26  10 декабря 2017 0

Кадыров назвал политика, который на самом деле мечтает раздробить Россию

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров убежден, что украинский и российский народ снова будут вместеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Раздробить Россию на части — это тайная мечта украинского президента Петра Порошенко, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом он прокомментировал высказывание замминистра Украины по делам беженцев Георгия Туки, предложившего «раздробить Россию на части», чтобы в соседях у Украины не было сильного врага.

«Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Чеченский лидер отметил, что ему обидно за украинский народ, который «мы в России действительно воспринимаем как братский и близкий».

Глава Чечни заявил также, что никто из украинских чиновников и их «хозяев в Европе и США» никогда не дождутся ослабления и распада России. «А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста», — отметил чеченский лидер.

Ранее замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что не признает тезисов о «братских народах», а главной задачей назвал стремление раздробить Россию. Российские сенаторы Алексей Пушков и Франц Клинцевич ранее отреагировали на его заявление, призвав чиновников в Киеве лучше следить за Украиной, которая уже разваливается на части.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров