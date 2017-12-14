14:28 14 декабря 2017 0

На всероссийском уровне Югра заняла 15-е место Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югра стала лидером среди регионов УрФО по показателям социально-экономического развития территорий по итогам 2016 года. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. Во всероссийском рейтинге по этому показателю Югра заняла 15-е место.

«Нужно отметить, что ХМАО по темпам социально-экономического развития улучшил свою прежнюю позицию на три места и в результате получил дотацию в размере 416 млн рублей из федерального бюджета», — говорится в сообщении правительства округа.

Также в депсвязей добавили, что дотации были предоставлены сорока субъектам Российской Федерации, которые показали наилучшие результаты в этой сфере.