Куйвашев приговорил подчиненного по просьбе Демина: «Он у нас незаменимый какой-то?»

14:24 14 декабря 2017 1

Свердловские чиновники думали, что работают хорошо, пока Демин не зачитал свой доклад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заседание свердловского правительства в четверг, 14 декабря, прошло с потерями. Выступавший на мероприятии начальник свердловского УГИБДД Юрий Демин публично назвал фамилии чиновников, которые ответственны за перекрытия дорог и их плохое их содержание.

«Половина всех ДТП в этом году зафиксирована на участках улично-дорожной сети, имеющей недостатки в содержании: снежный накат, рыхлый снег и стекловидный лед. При анализе материалов установлено, что образование недостатков зимнего содержания стало возможным в связи с отсутствием должного контроля владельцев дорог за организацией уборки дорог подрядчиками», — обозначил Демин в своем докладе.

Сотрудники областного УГИБДД, со слов Демина, обнаружили, что многие дороги регионального значения даже через сутки после начала снегопадов не убираются вообще. «Руководство управления автодорог фактически отстранилось от управления работами по устранению последствий снегопадов и их координации, и это повторяется из года в год. Есть такой заместитель там [замначальника Управления автодорог Свердловской области Олег] Мелехов, которого не могут выгнать из управления, чтобы он поехал на эту дорогу и контролировал, а если он туда и приезжает, то пользы немного», — заявил Демин. По его словам, исправлять ситуацию дорожники начинают только после непосредственного вмешательства министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова.

— Мелехов — он незаменимый у нас какой-то? — поинтересовался губернатор Евгений Куйвашев у министра Старкова.

— Мероприятия по ротации уже предусмотрены, — ответил чиновник и получил от главы региона поручение «изучить все нюансы и приобрести дополнительную дорожную технику».

Чиновники сегодняшний «пинок от начальника УГИБДД» восприняли по-своему. «Не сказал бы, что это пинок. Говорить о том, что содержание дорог — это компетенция исключительно управления автодорог, а ГИБДД — это какая-то другая прерогатива, не совсем верно. На самом деле содержание автодорог и обеспечение безопасности дорожного движения — это результат совокупного межведомственного взаимодействия. Все работают на безопасность. Юрий Алексеевич говорил о конкретных направлениях, и мероприятия, которые мы провели, позволяют говорить, что ситуация там больше не повторится», — заверил Старков.

К слову, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, докладывая о содержании дорог в уральской столице, намекнул на резкое осложнение жизни автомобилистов. «Основные работы по уборке города проводятся в ночное время суток, но сейчас с Юрием Алексеевичем переговорили и, возможно, в день будем работать по уборке. Можно предположить, что появятся жалобы, но тем не менее в Москве по уборке снега работают и днем, и ночью, никого не спрашивая. Если будет получаться и днем работать, то надо переходить на круглосуточный режим».

По данным УГИБДД Свердловской области за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1224 ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в результате 201 человек погиб, 1617 получили травмы. Показатели аварийности снизились на 15,3% (в том числе стало меньше детского травматизма). Рост основных показателей отмечается в трех муниципалитетах — это Полевской (+21%), Пышма (сельская) (+5,9%), Ревда (+3,9%). По числу погибших рост показывают Арти, Серов, Североуральск, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Новая Ляля, Сухой лог, Новоуральск, Екатеринбург, Богданович, Лесной.