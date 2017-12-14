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14 декабря 2017
17:11  14 декабря 2017 0

Американец нашел кости на месте крушения малайзийского «Боинга»

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, посадка самолета
В авиакатастрофе погибли 298 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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На месте крушения малайзийского самолета «Боинг-777» в Донбассе обнаружили останки. В Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики журналистам рассказали, что костные фрагменты были найдены гражданином США Патриком Ланкастером в районе населенного пункта Грабово.

«13 декабря отделом по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генеральной прокуратуры ДНР была проведена выемка костных фрагментов», — приводит цитату представителя Генпрокуратуры ДНР РИА «Новости». Найденные останки направлены в республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз.

«Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Самолет летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все находившиеся на борту 298 человек. По мнению экспертов, лайнер был сбит ракетой.

Ранее стало известно, что главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачев может стать фигурантом дела о сбитом «Боинге». СМИ провели расследование и пришли к выводу, что военный является человеком с позывным «Дельфин», которого разыскивает Совместная следственная группа, работающая по делу об авиакатастрофе. Сам генерал заявил, что готов подать в суд на авторов расследования.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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