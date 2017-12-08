13:32 08 декабря 2017 0

При крушении самолета погибли все, кто находился на борту, — 298 человек Фото: Pixabay

Главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачев может стать фигурантом дела о сбитом на Украине малайзийском «Боинге». СМИ, проведя расследование, пришли к выводу, что именно уральский военный является человеком с позывным «Дельфин», отмеченным на записях телефонных разговоров. Его разыскивает Совместная следственная группа, работающая по делу об авиакатастрофе.

Группа Bellingcat и журналисты The Insider в ходе совместного расследования проанализировали записи, опубликованные Нидерландами для поисков свидетелей, пишет «Медуза». На них к «Дельфину» обращаются как к Николаю Федоровичу. Журналисты выяснили, что среди ныне живущих генералов есть только один человек с таким именем и отчеством — Николай Федорович Ткачев.

Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом «Дельфина», сотрудники The Insider пошли на хитрость. Они пригласили генерала на интервью о суворовском училище. Получив запись его голоса, они направили ее на две независимые экспертизы США и Литве. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что вероятность совпадения очень высокая.

Сам Ткачев заявил, что в 2012 году вернулся из Сирии, где работал главным военным советником, после этого из Екатеринбурга не выезжал и летом 2014 года на Украине не был.

Журналистам «URA.RU» не удалось оперативно получить оперативный комментарий в пресс-службе ЦВО — на звонки здесь не ответили. В справочной ЦВО пояснили, что сейчас время обеда.

Авиакатастрофа в небе над Украиной случилась 17 июля 2014 года. «Боинг-777» летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда по нему ударила ракета, выпущенная неизвестными. При крушении самолета погибли все, кто находился на борту, — 298 человек. В произошедшем были обвинены сепаратисты, которых, по мнению ряда лидеров западных стран, поддерживает Россия.