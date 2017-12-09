16:21 09 декабря 2017 0

Громкая сенсация чревата судебными разбирательствами с ее авторами Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Генерал-полковник в отставке Николай Ткачев, которого обвинили в причастности к трагедии «Боинга-777» над Украиной, заявил, что готов подать в суд на расследовательские группы Bellingcat и Insider. Именно их информация стала причиной того, что международная следовательская группа собирается изучить версию о том, что один из известных уральцев и подозреваемый в причастности к уничтожению пассажирского лайнера «Дельфин» (оперативный псевдоним из перехваченных СБУ радиопереговоров) одно и то же лицо.

«Они, блин, там понаписали такого, навыдумывали на всю страну! Я тут посоветуюсь с ребятами и придумаю, что делать. Пусть они там [в Bellingcat и Insider] теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!» — заявил Николай Ткачев «Новой газете».

При этом, как указывает издание, проведенная лабораториями Национального центра медиакриминалистики Университета Колорадо и Литовского центра судебной экспертизы по заказу Bellingcat и Insider экспертиза не позволяет уверенно говорить о тождественности голосов Ткачева и неизвестного. Формулировки технического и лингвистического анализа варьируются от «умеренного» и «вероятного сходства» до «высокой степени вероятности» и «полного несоответствия».

Реплика Ткачева о его отношении к заявлению интернет-расследователей была в последний момент включена в большое интервью, которое уралец дал «Новой газете» еще до совместной публикации Bellingcat и Insider. Отставной генерал, ныне занимающий почетный пост главного инспектора ЦВО, является достаточно медийной персоной в Екатеринбурге — участвует в официальных мероприятиях регионального значения, «светится» в СМИ и получает награды от руководства страны. Он также известен советнической работой в Сирии и участием в боевых действиях в Чеченской республике. Однако, как утверждает сам Ткачев и готовы подтвердить его близкие и сослуживцы, по возвращении из Сирии в 2012 году генерал не выезжал из Екатеринбурга и не имеет никакого отношения к событиям 2014 года на Украине.

В разговоре с журналистами «Новой» он не стал скрывать, что внимательно следит за ситуацией на Украине в Донбассе, однако, по его словам, уровень его осведомленности не превышает доступного для читателей СМИ и человека, имеющего военное образование. «О политике» с оставшимися на Украине родственниками Николай Ткачев не разговаривает («Спрашиваю „как дела?“ и все. У сестры огород свой есть, газ есть, вода своя, они и живут, народ простой, далекий от всего этого [в политике], особо не рассуждают, но страдают. Брат на пять лет младше, ему тоже вопросов не задаю»). Что касается ДНР и ЛНР, то, по мнению Ткачева, их поддержку следует продолжить: «Раз уж мы начали там их [в ДНР и ЛНР] поддерживать, то и надо продолжать. И искать союзников нам надо. По каким-то вопросам с Китаем, по каким-то с Индией, Белоруссией».

Не согласился Ткачев и с попыткой журналистов провести аналогию между восстановлением конституционного порядка в Чечне и и антитеррористической операций (АТО) в Донбассе. «Некорректно сравнивать. Каждый борется за свое, свой интерес. Хотя идея у них есть такая — сохранить страну. Но и мы тоже говорим, чтобы [самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР] были в составе Украины на правах автономий. Там же, на востоке, в основном русскоязычные», — заявил он «Новой газете».

Как уже сообщало «URA.RU», пассажирский «Боинг-777» упал на территории Украины в июле 2014 года. Он следовал рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, на борту находились 298 человек, в том числе 80 детей.