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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
04:52  16 декабря 2017 0

В Госдуме назвали заявление МИД Украины о ядерном оружии «безграмотным хамством»

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
МИД Украины требует вернуть контроль за ядерными объектами в КрымуФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума (международного документа, предоставляющего Киеву гарантии безопасности). По мнению дипломата, действия Москвы привели к тому, что ядерные объекты в Крыму находятся без должного контроля.

«Моя страна столкнулась с грубым нарушением своих границ. Это пренебрежение всеми нормами, принципами международного права, Устава ООН и ряда других соглашений, в том числе самого Будапештского меморандума», — цитирует Климкина телеканал RT. В ходе заседания Совбеза ООН Климкин заявил, что действия России привели к тому, что исследовательский реактор в Севастополе, два ядерных хранилища и свыше тысячи радионуклидных источников остались без контроля украинской стороны.

Заявление Климкина не оставили без внимания российские парламентарии. В частности, представитель «Единой России» Сергей Железняк заявил, что хамство остается главным оружием современной украинской дипломатии. Депутат напомнил, что будапештский меморандум не был ратифицирован ни одной из сторон, поэтому ссылка на документ — всего лишь демонстрация некомпетентности Климкина.

«Безграмотное хамство вообще является единственным козырем внешней и внутренней политики нынешнего киевского режима. Чтобы не дать миру забыть о своем существовании, Порошенки и Климкины готовы на любой неуклюжий фарс в расчете на жалость и подачки западных спонсоров», — добавил Железняк.

Будапештский меморандум — соглашение между Украиной, США, Россией и Великобританией, предусматривающее гарантии безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ был подписан 5 декабря 1994 года.

Сергей Макеев
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