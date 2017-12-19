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16 декабря 2017
12:57  19 декабря 2017 8

Тюменские школьники станцуют на дискотеке с мэром

Глава администрации Тюмени Александр Моор. Тюмень, моор александр
Одаренные ученики будут веселиться с Александром МооромФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменских школьников пригласили на новогоднюю дискотеку с главой администрации Александром Моором. Праздник для одаренных детей пройдет сегодня, 19 декабря, в Музейном комплексе имени Словцова. Как передает корреспондент «URA.RU», об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.

В этом году формат новогодней встречи изменен: на елку главы администрации приглашены в основном старшеклассники — в музейном комплексе встретятся 300 учеников 10-11-х классов. Им покажут фонды тюменского музея, выставку детских открыток и биеннале современного искусства. Ребят во время мероприятия будут сопровождать актеры театра «Мимикрия».

Торжество завершится новогодней дискотекой. По словам Алексеевой, отбор участников шел на конкурсной основе — каждый из них представил портфолио, которое и оценивало жюри. Среди приглашенных не только отличники, победители олимпиад, но и спортсмены, а также одаренные дети.

В прошлом году на новогоднюю елку главы городской администрации пригласили 100 школьников, а сам праздник прошел в театре драмы.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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