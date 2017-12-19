Тюменские школьники станцуют на дискотеке с мэром

Тюменских школьников пригласили на новогоднюю дискотеку с главой администрации Александром Моором. Праздник для одаренных детей пройдет сегодня, 19 декабря, в Музейном комплексе имени Словцова. Как передает корреспондент «URA.RU», об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.
В этом году формат новогодней встречи изменен: на елку главы администрации приглашены в основном старшеклассники — в музейном комплексе встретятся 300 учеников 10-11-х классов. Им покажут фонды тюменского музея, выставку детских открыток и биеннале современного искусства. Ребят во время мероприятия будут сопровождать актеры театра «Мимикрия».
Торжество завершится новогодней дискотекой. По словам Алексеевой, отбор участников шел на конкурсной основе — каждый из них представил портфолио, которое и оценивало жюри. Среди приглашенных не только отличники, победители олимпиад, но и спортсмены, а также одаренные дети.
В прошлом году на новогоднюю елку главы городской администрации пригласили 100 школьников, а сам праздник прошел в театре драмы.