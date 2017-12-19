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Главные новости Югры
17:45  19 декабря 2017 0

Внимание! В Югре перекрыли автомобильный мост, соединяющий западную часть региона с восточной

В Югре начались ремонтные работы на мосту в районе НефтеюганскаФото: ОТРК «Югра»

В ХМАО перекрыт один из автомобильных мостов через протоку Юганская Обь, расположенный в районе Нефтеюганска. На объекте проводятся ремонтные работы. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили «URA.RU» в департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.

На втором мосту, предназначенном для встречного транспортного потока, организовано реверсивное движение. Такая система будет работать до 18 января 2018 года.

Мосты через Юганскую Обь — стратегически важный транспортный узел ХМАО, через который ежедневно проходят десятки тысяч легковой и грузовой техники. Он соединяет западную часть региона с восточной. Автомобильная трасса, проходящая через эту переправу, преодолевает Обь в районе Сургута и держит путь дальше — до Нижневартовска.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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