В ХМАО перекрыт один из автомобильных мостов через протоку Юганская Обь, расположенный в районе Нефтеюганска. На объекте проводятся ремонтные работы. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили «URA.RU» в департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.
На втором мосту, предназначенном для встречного транспортного потока, организовано реверсивное движение. Такая система будет работать до 18 января 2018 года.
Мосты через Юганскую Обь — стратегически важный транспортный узел ХМАО, через который ежедневно проходят десятки тысяч легковой и грузовой техники. Он соединяет западную часть региона с восточной. Автомобильная трасса, проходящая через эту переправу, преодолевает Обь в районе Сургута и держит путь дальше — до Нижневартовска.