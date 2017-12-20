Около здания ФСБ на Лубянке полиция задержала участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. В руках девушка держала плакат, на котором было написано «С днем рождения, палачи».
Сейчас активистка находится в Мещанском отделе полиции, скорее всего, ей предъявят обвинение в нарушении установленных правил митинга или пикетирования, рассказал источник информагентства Nation News. Собеседник издания уточнил, что девушка была задержана в тот момент, когда пыталась прикрепить баннер обидного для работников ФСБ содержания. Другая участница группы Pussy Riot, Ольга Борисова, рассказала, что Алехина была задержана вместе с двумя фотографами у здания ФСБ.
20 декабря в России отмечается День работника органов госбезопасности. Он приурочен к дате создания в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссии, которую возглавил Феликс Дзержинский. ФСБ является преемницей этого ведомства.
Мария Алехина и вторая участница группы, Надежда Толоконникова, были осуждены за скандальное выступление в храме Христа Спасителя 2012 году. Их признали виновными в хулиганстве. Алехина была приговорена к двум годам лишения свободы, срок она отбывала в ИК-28, расположенной в Березниках. Недавно активистка выпустила собственную книгу стихов и отрывки из дневников.