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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:19  20 декабря 2017 0

Участницу Pussy Riot Алехину задержали у здания ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи»

Одиночные пикеты в поддержку пострадавших на журналистов и правозащитников. Москва, алехина мария
Марию Алехину доставили в полициюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Около здания ФСБ на Лубянке полиция задержала участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. В руках девушка держала плакат, на котором было написано «С днем рождения, палачи».

Сейчас активистка находится в Мещанском отделе полиции, скорее всего, ей предъявят обвинение в нарушении установленных правил митинга или пикетирования, рассказал источник информагентства Nation News. Собеседник издания уточнил, что девушка была задержана в тот момент, когда пыталась прикрепить баннер обидного для работников ФСБ содержания. Другая участница группы Pussy Riot, Ольга Борисова, рассказала, что Алехина была задержана вместе с двумя фотографами у здания ФСБ.

20 декабря в России отмечается День работника органов госбезопасности. Он приурочен к дате создания в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссии, которую возглавил Феликс Дзержинский. ФСБ является преемницей этого ведомства.

Мария Алехина и вторая участница группы, Надежда Толоконникова, были осуждены за скандальное выступление в храме Христа Спасителя 2012 году. Их признали виновными в хулиганстве. Алехина была приговорена к двум годам лишения свободы, срок она отбывала в ИК-28, расположенной в Березниках. Недавно активистка выпустила собственную книгу стихов и отрывки из дневников.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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