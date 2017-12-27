Молодой человек попал в объектив камер наблюдения
В ХМАО мужчина украл из магазина кондитерские изделия на семь тысяч рублей. Любителя сладкого сейчас разыскивает полиция.
Молодого человека засняли камеры видеонаблюдения, фото с них опубликовало издание nv86.ru. По этим кадрам сотрудникам полиции предстоит найти мужчину. Всех, кто располагает информацией о нем, просят позвонить по телефону 49-32-41 или 8 908 885 36 21 в отдел полиции № 1 УМВД Нижневартовска.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в другом городе ХМАО, Мегионе, грабитель похитил шесть килограммов мороженого пломбир. Тогда его вычислили по камерам видеонаблюдения.