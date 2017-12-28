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14:10  28 декабря 2017 0

В Нижневартовском районе запустили объект, который уже сэкономил 20 млн рублей

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин и генеральный директор ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» Наиль Насибуллин на открытии котельнойЧитатели «URA.RU»

Газовая котельная сдана в эксплуатацию в селе Аган Нижневартовского района ХМАО. Здесь установлено самое современное энергосберегающее оборудование, полностью автоматизирована система безопасности. Также при строительстве учитывались климатические особенности района. Высокотехнологичный объект возвели всего за один год в соответствии со всеми нормами и с требованиями. При правильной эксплуатации газовая котельная сможет бесперебойно работать как минимум несколько десятков лет.

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин рассказал, что новая котельная не только повысит энергетическую надёжность поселка, но и снизит затраты на приобретение энергоносителей: «С вводом этого объекта только в 2017 году на выработке тепла было сэкономлено более 20 миллионов рублей.

Высвободившиеся средства, конечно же, направим на важнейшие новые перспективные проекты. Уверен, что через 3-4 года существенно снизятся тарифы на теплоэнергию, которая приходит в дома жителей Агана, социально-культурные объекты».

Возведение газовой котельной велось при финансовом участии нефтяной компании «Лукойл». Это надежный партнер администрации муниципалитета с 2005 года. В торжественном открытии важного объекта жилищно-коммунальной инфраструктуры приняли участие жители поселка Аган, глава Нижневартовского района Борис Саломатин, генеральный директор ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» Наиль Насибуллин, а также руководство подрядной организации ООО «Теплотехник».

В планах власти Нижневартовского района — продолжить работу по ликвидации ветхого и аварийного жилья, так как квартирный вопрос по-прежнему является самым актуальным для жителей территории. Для решения этой проблемы ежегодно власти привлекают свыше миллиарда рублей. Более 150 семей каждый год улучшают свои жилищные условия.

Газовая котельная в Агане — не единственный объект жилищно-коммунальной инфраструктуры, построенный в уходящем году. Завершилась реконструкция подъездной автомобильной дороги к селу Большетархово. В 2018 году в районе планируется начать строительство ещё одной газовой котельной — в селе Варьёган. Планируется, что оно будет вестись через механизм муниципального частного партнерства либо путем заключения концессионного соглашения.

Юлия Литвиненко
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