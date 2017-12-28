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29 декабря 2017
28 декабря 2017
17:48  28 декабря 2017 10

«Это вред моему душевному здоровью». От ТНТ потребовали извинений за… извинения перед ингушами. СКРИН

Яна Троянова. Пресс-показ нового сериала ТНТ «Ольга». Екатеринбург, троянова яна, сериал ольга
Сериал «Ольга» тоже оскорбил верующихФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телезритель Олег Воронин обратился в Мещанский суд Москвы с иском к телеканалу «ТНТ». Мужчина возмущен тем, что представители Ингушетии и Калмыкии вынудили телеканал «ТНТ» извиниться за свою шутку. Представители обеих республик тогда заявили о том, что информация телеканала оскорбляет чувства верующих. Текст заявления от Воронина есть в распоряжении «URA.RU».

«Для меня выглядит возмутительно, что в нашем светском государстве АО „ТНТ-Телесеть“ постоянно приносит извинения за шутки, когда было доказано учеными, что умение смеяться над собой приносит только пользу. Люди, которые могут посмеяться над собой, уверенные в себе, здоровые и способны переживать любые трудности. Кроме того, шутки дают нам, а в частности мне, возможность провести самоанализ и работу со своими слабостями и тем самым делают меня благополучным и успешным человеком, стремящимся к развитию, — написал Олег Воронин. — Судя по тенденции извинений, которую запустил ответчик, я боюсь, что завтра я проснусь в совершенно ином обществе, где юмор запрещен».

Воронин считает, что действия ТНТ незаконные, они нарушают его права, так как в связи с регулярными извинениями за юмор ему причинены нравственные страдания и вред душевному здоровью.

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Фото: «URA.RU»

Скандал, напомним, разгорелся после юмористического рассказа об ингушской девушке в шоу Comedy Woman. 8 декабря в эфир программы вышла сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла жительницу Ингушетии. После этого руководителей развлекательных программ на ТНТ попросили быть поосторожнее с шутками, а в эфир даже вышли видеоизвинения перед жителями Ингушетии. Вслед за этим, тем не менее, произошел еще один инцидент — руководство телеканала «ТНТ» попросили удалить эпизод из сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку, к которой прикреплена фигурка обнаженной женщины. Официальное обращение на имя гендиректора ТНТ направил заместитель постпреда Республики Калмыкия при президенте РФ Баатр Лиджиев.

Александр Лукманов
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