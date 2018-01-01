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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:15  01 января 2018 6

Эксперты назвали основные причины быстрой разрядки смартфонов

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, смартфон, айфон, apple, iPhone 6s
Сильнее всего заряд расходует сеть сотового оператораФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Эксперты портала AKKet.com назвали шесть основных причин, из-за которых быстро разряжается любой смартфон. Соблюдение советов поможет увеличить время автономной работы гаджета на 10-40%.

Во-первых, чем ярче экран, тем быстрее расходуется заряд батареи. Поэтому, чтобы аккумулятор работал дольше, следует включить автояркость или каждый раз настраивать ее. Во-вторых, зарядку сильнее всего расходует сеть сотового оператора. Гаджет, который постоянно подключен к чему-либо по 3G/4G или Bluetooth, будет терять заряд ощутимо быстрее, чем тот, который не ловит сеть, но при этом подключен к Wi-Fi.

Также очень сильно разряжать батарею могут приложения, работающие в фоновом режиме. Мало кто знает, но использование живых обоев влияет на процессор и графический ускоритель, из-за чего смартфон начинает работать медленнее и при этом быстрее разряжается. Помимо этого, постоянно работающая функция «Автоповорот экрана» также быстро разряжает гаджет. Для того, чтобы этого избежать, нужно выбрать только одно положение экрана — вертикальное, а затем при необходимости отключить, сообщают «Известия».

И наконец, старайтесь не использовать смартфон в то время, когда на улице минусовая температура. Дело в том, что аккумуляторы негативно реагируют на холод и от этого быстрее разряжаются, а также могут неожиданно выключиться.

Александр Черноскутов
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