Мафиози оставили в мексиканском такси пять расчлененных тел

Чтобы привлечь внимание местных жителей, убийцы оставили на капоте такси ужасающее послание
В одном из районов Мексики жители обнаружили машину, принадлежащую местному таксопарку. В салоне транспортного средства были сложены пакеты с частями тел пяти человек. Убийцы оставили сообщение, свидетельствующее о причастности мафиози.
Как сообщают «Известия», на капоте автомобиля, оставленного на дороге в Тлакотальпане, находились пять голов и «послание» от имени одного из местных наркокартелей. В полиции уверены, что мафия напрямую связана с массовым убийством.
Сообщается, что штат Веракрус, в котором были найдены останки убитых, считается одним из самых криминальных в Мексике: в прошлом году он стал вторым в стране по количеству похищений и третьим — по количеству убийств.