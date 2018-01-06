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06 января 2018
06:29  06 января 2018 0

Мафиози оставили в мексиканском такси пять расчлененных тел

Чтобы привлечь внимание местных жителей, убийцы оставили на капоте такси ужасающее посланиеФото: flickr.com

В одном из районов Мексики жители обнаружили машину, принадлежащую местному таксопарку. В салоне транспортного средства были сложены пакеты с частями тел пяти человек. Убийцы оставили сообщение, свидетельствующее о причастности мафиози.

Как сообщают «Известия», на капоте автомобиля, оставленного на дороге в Тлакотальпане, находились пять голов и «послание» от имени одного из местных наркокартелей. В полиции уверены, что мафия напрямую связана с массовым убийством.

Сообщается, что штат Веракрус, в котором были найдены останки убитых, считается одним из самых криминальных в Мексике: в прошлом году он стал вторым в стране по количеству похищений и третьим — по количеству убийств.

Наталья Полетавкина
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