«Не совсем женское это дело»: Кадыров поддержал решение дочери уйти из политики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение своей старшей дочери Айшат покинуть политику и сосредоточиться на бизнесе. По его словам, его дочь самостоятельно приняла решение уйти с государственной должности. Она занимала пост вице-премьера правительства Чечни до февраля 2025 года.
«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», — заявил глава региона. Цитата по РИА «Новости».
Как сообщил глава региона, Айшат в настоящее время занимается не только вопросами моды. По его словам, у нее имеются и другие предпринимательские проекты, которыми она успешно руководит. Следует отметить, что из сферы политики ушла не только Айшат Кадырова, но также две другие дочери главы Чеченской республики.
Ранее Айшат Кадырова объявила о своем уходе с должности заместителя председателя правительства региона. Она занимала эту должность с октября 2023 года, а до этого работала первым замминистра и министром культуры Чечни. Говоря о своем уходе, она подчеркнула, что считает, будто был работа в политике больше подходит для сильного мужчины, передает 360.ru.
