Впервые в российской истории ставки по ипотеке опустились ниже 10%. Об этом на конференции Ассоциации европейского бизнеса заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Cнижение ипотечных ставок на фоне низкой долговой нагрузки населения и экономики в целом — это то, что открывает положительные возможности для роста этого сектора», — приводит RT слова министра.
Ранее в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявили, что ставки по ипотеке с 2014 года снизились сильнее ключевой ставки Центробанка. Как рассказали «Национальной службе новостей» в пресс-службе агентства, в настоящее время ставки по ипотеке опустились до рекордного уровня — в октябре 2017 года средняя ставка по выданным кредитам составила 9,95%, а ставки предложения основных кредиторов начинаются от 9—9,5%. В ЦБ отметили, что в 2017 году выдано более 813 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1,5 триллиона рублей. По данным Банка России, это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.