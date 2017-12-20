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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:03  20 декабря 2017 1

Орешкин заявил о рекордном снижении ставки по ипотеке в России

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, орешкин максим
Максим Орешкин считает успехом снижение ставки по ипотеке до однозначных цифрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые в российской истории ставки по ипотеке опустились ниже 10%. Об этом на конференции Ассоциации европейского бизнеса заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Cнижение ипотечных ставок на фоне низкой долговой нагрузки населения и экономики в целом — это то, что открывает положительные возможности для роста этого сектора», — приводит RT слова министра.

Ранее в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявили, что ставки по ипотеке с 2014 года снизились сильнее ключевой ставки Центробанка. Как рассказали «Национальной службе новостей» в пресс-службе агентства, в настоящее время ставки по ипотеке опустились до рекордного уровня — в октябре 2017 года средняя ставка по выданным кредитам составила 9,95%, а ставки предложения основных кредиторов начинаются от 9—9,5%. В ЦБ отметили, что в 2017 году выдано более 813 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1,5 триллиона рублей. По данным Банка России, это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нина Калинина
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