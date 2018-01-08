США запустили в космос секретный спутник. ВИДЕО

Каково назначение спутника Zuma — гражданское или военное — неизвестно
Корпорация Илона Маска SpaceX отправила в космос ракету-носитель с секретным спутником. Первый в новом году запуск Falcon 9 состоялся на мысе Канаверал в штате Флорида в четыре часа утра по московскому времени.
Запустить ракету-носитель с секретным спутником Zuma планировалось еще в ноябре 2017 года, но по разным причинам старт откладывался, отмечает RT. Сегодня запуск наконец осуществили. Через восемь минут после старта многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю.
Каково назначение спутника Zuma — гражданское или военное — неизвестно. Параметры аппарата держатся в секрете. Nation News напоминает, что в прошлом мае SpaceX запустила в космос аппарат для национального разведуправления США.