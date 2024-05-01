Снайперы из Бурятии ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

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В Минобороны РФ сообщили, что снайперы РФ быстро сменили позиции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снайперы-десантники из Бурятии уничтожили группу из пяти солдат ВСУ, которые пытались провести ротацию у Часова Яра на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен», — заявили в ведомстве. Там отметили, что следующими выстрелами были ликвидированы еще четыре бойца ВСУ.

По словам Минобороны РФ, снайперская пара быстро сменила свою огневую позицию и продолжила наносить точные выстрелы по ВСУ. Забайкальские десантники из состава Южной группировки войск ежедневно успешно противодействуют живой силе украинской армии, которая пытается совершить контратаки на позиции РФ и провести ротацию своего личного состава к востоку от Часова Яра.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении. Они ликвидировали снайперов ВСУ и захватили в плен четверо украинских военнослужащих.

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Снайперы-десантники из Бурятии уничтожили группу из пяти солдат ВСУ, которые пытались провести ротацию у Часова Яра на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен», — заявили в ведомстве. Там отметили, что следующими выстрелами были ликвидированы еще четыре бойца ВСУ. По словам Минобороны РФ, снайперская пара быстро сменила свою огневую позицию и продолжила наносить точные выстрелы по ВСУ. Забайкальские десантники из состава Южной группировки войск ежедневно успешно противодействуют живой силе украинской армии, которая пытается совершить контратаки на позиции РФ и провести ротацию своего личного состава к востоку от Часова Яра. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении. Они ликвидировали снайперов ВСУ и захватили в плен четверо украинских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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