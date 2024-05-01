Снайперы из Бурятии ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

Снайперы-десантники из Бурятии уничтожили группу из пяти солдат ВСУ, которые пытались провести ротацию у Часова Яра на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен», — заявили в ведомстве. Там отметили, что следующими выстрелами были ликвидированы еще четыре бойца ВСУ.
По словам Минобороны РФ, снайперская пара быстро сменила свою огневую позицию и продолжила наносить точные выстрелы по ВСУ. Забайкальские десантники из состава Южной группировки войск ежедневно успешно противодействуют живой силе украинской армии, которая пытается совершить контратаки на позиции РФ и провести ротацию своего личного состава к востоку от Часова Яра.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что снайперы уссурийской десантной бригады успешно выполнили операцию на артемовском направлении. Они ликвидировали снайперов ВСУ и захватили в плен четверо украинских военнослужащих.
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