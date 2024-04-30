30 апреля 2024

Истребитель F-16 потерпел крушение в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
F-16 потерпел крушение в штате Нью-Мексико Фото:

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самой авиабазы.

«F-16 Fighting Falcon <…> разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс», — уточняется в официальном сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Пилоту, который был единственным на борту, оказывают необходимую медицинскую помощь после катапультирования.

Подробности происшествия и состояние пилота после катапультирования на данный момент уточняются. Ведется расследование причин, которые привели к крушению самолета.

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Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самой авиабазы. «F-16 Fighting Falcon <…> разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс», — уточняется в официальном сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Пилоту, который был единственным на борту, оказывают необходимую медицинскую помощь после катапультирования. Подробности происшествия и состояние пилота после катапультирования на данный момент уточняются. Ведется расследование причин, которые привели к крушению самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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