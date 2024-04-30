Истребитель F-16 потерпел крушение в США

01 мая 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

F-16 потерпел крушение в штате Нью-Мексико Фото: Министерство обороны Великобритании Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самой авиабазы. «F-16 Fighting Falcon <…> разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс», — уточняется в официальном сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Пилоту, который был единственным на борту, оказывают необходимую медицинскую помощь после катапультирования. Подробности происшествия и состояние пилота после катапультирования на данный момент уточняются. Ведется расследование причин, которые привели к крушению самолета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самой авиабазы. «F-16 Fighting Falcon <…> разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс», — уточняется в официальном сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. Пилоту, который был единственным на борту, оказывают необходимую медицинскую помощь после катапультирования. Подробности происшествия и состояние пилота после катапультирования на данный момент уточняются. Ведется расследование причин, которые привели к крушению самолета.