В мире Украина На Украине отменили пенсии почти 300 тысяч переселенцев 01 мая 2024 в 00:36 Размер текста - 17 + Украинским переселенцам отменили пенсии Фото: Официальный сайт президента Украины Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев были отменены на Украине. Об этом заявляет украинское издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд страны. «Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию. И которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна». По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, отмена выплат связана с требованиями западных партнеров. В декабре она предупреждала о возможных сложностях с исполнением социальных обязательств государства из-за дефицита бюджета, указывая на необходимость гражданам страны готовиться к выживанию в сложных условиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев были отменены на Украине. Об этом заявляет украинское издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд страны. «Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию. И которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна». По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, отмена выплат связана с требованиями западных партнеров. В декабре она предупреждала о возможных сложностях с исполнением социальных обязательств государства из-за дефицита бюджета, указывая на необходимость гражданам страны готовиться к выживанию в сложных условиях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям