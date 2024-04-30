30 апреля 2024

На Украине отменили пенсии почти 300 тысяч переселенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинским переселенцам отменили пенсии Фото:

Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев были отменены на Украине. Об этом заявляет украинское издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд страны.

«Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию. И которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна».

По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, отмена выплат связана с требованиями западных партнеров. В декабре она предупреждала о возможных сложностях с исполнением социальных обязательств государства из-за дефицита бюджета, указывая на необходимость гражданам страны готовиться к выживанию в сложных условиях.

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Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев были отменены на Украине. Об этом заявляет украинское издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд страны. «Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию. И которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания «Страна». По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, отмена выплат связана с требованиями западных партнеров. В декабре она предупреждала о возможных сложностях с исполнением социальных обязательств государства из-за дефицита бюджета, указывая на необходимость гражданам страны готовиться к выживанию в сложных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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