ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS: карта СВО 30 апреля

Рогов: Украина использовала ракеты ATACMS при атаке на Крым

30 апреля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают захватывать позиции ВСУ на южнодонецком направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать территорию Крыма ракетами большой дальности ATACMS в ночь на 30 апреля. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале. Крым В ночь на 30 апреля Украина попыталась совершить атаку по территории Крыма ракетами большой дальности ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — сообщил Рогов в telegram-канале . По предварительной информации, украинская армия применила для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Часов Яр Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что два российских БПЛА ликвидировали огневую позицию ВСУ под Часовым Яром. По его словам, огневая точка уничтожена, вместе с личным составом. Авдеевское направление По информации telegram-канала Readovka, ВС РФ продвигаются на северо-западе. « Оборона ВСУ в Новокалиново окончательно развалилась, и противник перемещается в соседнее Архангельское», — передает канал. Там отметили, что на Архангельское ВС РФ также продвигаются с юго-запада. Также российская армия начала продвигаться на Новоалександровку. В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские расчеты Центральной группировки российской армии при помощи «Градов» уничтожили резерв ВСУ. После получения координат целей от БПЛА артиллеристы быстро прибыли к месту действия. Они оперативно развернули боевую машину, навели установку на цель и выпустили залп из 122-мм реактивных осколочно-фугасных снарядов. Южно-Донецкое направление В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ продолжают захватывать позиции ВСУ на южнодонецком направлении. Согласно информации, мотострелковые группы 5-й общевойсковой армии «Восток» активно вытесняют украинскую армию после тщательной артиллерийской подготовки. В ходе штурма применяются ударные FPV-дроны, препятствующие поднятию головы бойцов ВСУ. ВСУ под Угледаром все чаще бросают свои позиции. Об этом сообщил командир 394-го штурмового полка с позывным Саваль в беседе с ТАСС. Саваль отметил, что большинство пленных украинских военнослужащих признают, что не были готовы идти на фронт и оказались на передовой из-за угроз со стороны ВСУ их близким мобилизованных. Запорожское направление Инженеры-саперы ВС РФ успешно обезвредили минное поле в районе Вербового для пропуска штурмовых групп. С помощью системы дистанционного разминирования ЗРП-2 «Тропа» они очистили путь, после чего штурмовики заняли опорный пункт. Саперы начали разминирование и уничтожение поражающих предметов для последующего размещения подразделений на опорной позиции. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сватово-кременское направление По словам военного эксперта Андрея Марочко, войска ВСУ чаще пытаются контратаковать на сватовско-кременском участке с целью вернуть ранее потерянные позиции. Несмотря на усилия, на данный момент противнику не удается добиться успеха, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать территорию Крыма ракетами большой дальности ATACMS в ночь на 30 апреля. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале. В ночь на 30 апреля Украина попыталась совершить атаку по территории Крыма ракетами большой дальности ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — сообщил Рогов в telegram-канале. По предварительной информации, украинская армия применила для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что два российских БПЛА ликвидировали огневую позицию ВСУ под Часовым Яром. По его словам, огневая точка уничтожена, вместе с личным составом. По информации telegram-канала Readovka, ВС РФ продвигаются на северо-западе. « Оборона ВСУ в Новокалиново окончательно развалилась, и противник перемещается в соседнее Архангельское», — передает канал. Там отметили, что на Архангельское ВС РФ также продвигаются с юго-запада. Также российская армия начала продвигаться на Новоалександровку. В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские расчеты Центральной группировки российской армии при помощи «Градов» уничтожили резерв ВСУ. После получения координат целей от БПЛА артиллеристы быстро прибыли к месту действия. Они оперативно развернули боевую машину, навели установку на цель и выпустили залп из 122-мм реактивных осколочно-фугасных снарядов. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ продолжают захватывать позиции ВСУ на южнодонецком направлении. Согласно информации, мотострелковые группы 5-й общевойсковой армии «Восток» активно вытесняют украинскую армию после тщательной артиллерийской подготовки. В ходе штурма применяются ударные FPV-дроны, препятствующие поднятию головы бойцов ВСУ. ВСУ под Угледаром все чаще бросают свои позиции. Об этом сообщил командир 394-го штурмового полка с позывным Саваль в беседе с ТАСС. Саваль отметил, что большинство пленных украинских военнослужащих признают, что не были готовы идти на фронт и оказались на передовой из-за угроз со стороны ВСУ их близким мобилизованных. Инженеры-саперы ВС РФ успешно обезвредили минное поле в районе Вербового для пропуска штурмовых групп. С помощью системы дистанционного разминирования ЗРП-2 «Тропа» они очистили путь, после чего штурмовики заняли опорный пункт. Саперы начали разминирование и уничтожение поражающих предметов для последующего размещения подразделений на опорной позиции. Об этом заявили в Минобороны РФ. По словам военного эксперта Андрея Марочко, войска ВСУ чаще пытаются контратаковать на сватовско-кременском участке с целью вернуть ранее потерянные позиции. Несмотря на усилия, на данный момент противнику не удается добиться успеха, передает ТАСС.