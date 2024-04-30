30 апреля 2024

Пентагон: Запад поставит Киеву не только F-16, но и все вооружения к ним

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
НАТО ожидают кардинального изменения хода боевых действий, после получения Украиной истребителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Об этом заявил генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

«В связи с тем, что мы передаем [Украине] истребители F-16, речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать идущие в комплекте системы вооружений», — поделился генерал Браун на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Украинские летчики уже проходят обучение на F-16 в нескольких странах, включая Великобританию и США. Ранее Нидерланды и Дания выразили готовность предоставить Украине соответствующие самолеты. Президент России Владимир Путин отмечал, однако, что поставки F-16 не изменят ситуации на поле боя, передает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что истребители усилят ПВО Украины, об этом писала «Национальная служба новостей».

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Страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Об этом заявил генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. «В связи с тем, что мы передаем [Украине] истребители F-16, речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать идущие в комплекте системы вооружений», — поделился генерал Браун на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Украинские летчики уже проходят обучение на F-16 в нескольких странах, включая Великобританию и США. Ранее Нидерланды и Дания выразили готовность предоставить Украине соответствующие самолеты. Президент России Владимир Путин отмечал, однако, что поставки F-16 не изменят ситуации на поле боя, передает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что истребители усилят ПВО Украины, об этом писала «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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