Пентагон: Запад поставит Киеву не только F-16, но и все вооружения к ним

Страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Об этом заявил генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.
«В связи с тем, что мы передаем [Украине] истребители F-16, речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать идущие в комплекте системы вооружений», — поделился генерал Браун на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.
Украинские летчики уже проходят обучение на F-16 в нескольких странах, включая Великобританию и США. Ранее Нидерланды и Дания выразили готовность предоставить Украине соответствующие самолеты. Президент России Владимир Путин отмечал, однако, что поставки F-16 не изменят ситуации на поле боя, передает RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что истребители усилят ПВО Украины, об этом писала «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.