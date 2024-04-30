30 апреля 2024

В Британии назвали невыполнимыми санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти возродили теневой рынок на Западе
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Ограничения цен на российскую нефть усилило теневой рынок перевозок Фото:
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Ограничения цен на российскую нефть, которые ввели страны G7, привели к усилению теневого рынка морских перевозок. Об этом заявили в международном клубе страховщиков International Group of P&I Clubs.

«Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю», — говорится в заявлении страховщиков. Оно было представлено на парламентских слушаниях в Великобритании 30 апреля.

Всего в международную группу International Group of P&I Clubs входят 12 страховщиков, которые обеспечивают страхование около 87% мирового океанского тоннажа. По их оценке, из-за ограничений цен на нефть из России клуб покинуло порядка 800 танкеров.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ начали действовать с 5 декабря 2022 года. Евросоюз прекратил прием российской нефти, поставляемой морем, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС установили предельную цену на морские перевозки нефти на уровне 60 долларов за баррель, запретив более дорогие транспортировки и страхование. В ответ на эти действия президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставки нефти иностранным компаниям, если контракты содержат прямое или косвенное условие о фиксации максимальной цены.

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Ограничения цен на российскую нефть, которые ввели страны G7, привели к усилению теневого рынка морских перевозок. Об этом заявили в международном клубе страховщиков International Group of P&I Clubs. «Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю», — говорится в заявлении страховщиков. Оно было представлено на парламентских слушаниях в Великобритании 30 апреля. Всего в международную группу International Group of P&I Clubs входят 12 страховщиков, которые обеспечивают страхование около 87% мирового океанского тоннажа. По их оценке, из-за ограничений цен на нефть из России клуб покинуло порядка 800 танкеров. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ начали действовать с 5 декабря 2022 года. Евросоюз прекратил прием российской нефти, поставляемой морем, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС установили предельную цену на морские перевозки нефти на уровне 60 долларов за баррель, запретив более дорогие транспортировки и страхование. В ответ на эти действия президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставки нефти иностранным компаниям, если контракты содержат прямое или косвенное условие о фиксации максимальной цены.
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