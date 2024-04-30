В Бурятии разрастается мощный пожар: главное к этому часу. Видео

В Республике Бурятия пожар охватил 20 жилых домов
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
Пожар в пригороде Улан-Удэ разросся до 10 тысяч квадратных метров Фото:

В Бурятии из-за урагана начался сильный пожар. Так, в Улан-Удэ возгорание достигло площади 10 тысяч квадратных метров. Всего в городе и пригороде было зафиксировано пять пожаров из-за разгула стихии. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу.

  • О пожаре в частном секторе Улан-Удэ в микрорайоне Бурвод сообщил мэр города Игорь Шутенков. По его словам, из-за урагана также было нарушено электроснабжение.
  • Также глава города заявил, что из-за разгула стихии были повреждены остановки, кровли и заборы. В telegram-канале Mash заявили, что кусок крыши снес местную жительницу. Она выжила.
  • Позже стало известно, сто пожар перекинулся на жилые постройки. Всего огнем было охвачено 20 домов. Власти республики объявили об эвакуации населения.
  • Площадь возгорания возле Улан-Удэ увеличилась с трех до 10 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают более 70 человек и 19 единиц техники.
  • По словам главы Бурятии Алексея Циденова, в городе и пригороде зафиксировано пять пожаров. В связи с этим были подняты все оперативные службы.
  • Спустя время МЧС по Бурятии сообщило о ликвидации открытого горения в районе сектора. Также властями города был введен режим повышенной готовности.
  • Представитель администрации города Дмитрий Федоров заявил, что возгорание в Улан-Удэ выявили в надворных постройках. По его словам, угрозы жизни для местных жителей нет.

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В Бурятии из-за урагана начался сильный пожар. Так, в Улан-Удэ возгорание достигло площади 10 тысяч квадратных метров. Всего в городе и пригороде было зафиксировано пять пожаров из-за разгула стихии. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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