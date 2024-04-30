В Бурятии разрастается мощный пожар: главное к этому часу. Видео

В Республике Бурятия пожар охватил 20 жилых домов

30 апреля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Пожар в пригороде Улан-Удэ разросся до 10 тысяч квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Бурятии из-за урагана начался сильный пожар. Так, в Улан-Удэ возгорание достигло площади 10 тысяч квадратных метров. Всего в городе и пригороде было зафиксировано пять пожаров из-за разгула стихии. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу. О пожаре в частном секторе Улан-Удэ в микрорайоне Бурвод сообщил мэр города Игорь Шутенков. По его словам, из-за урагана также было нарушено электроснабжение.

Также глава города заявил, что из-за разгула стихии были повреждены остановки, кровли и заборы. В telegram-канале Mash заявили, что кусок крыши снес местную жительницу. Она выжила.

Позже стало известно, сто пожар перекинулся на жилые постройки. Всего огнем было охвачено 20 домов. Власти республики объявили об эвакуации населения.

Площадь возгорания возле Улан-Удэ увеличилась с трех до 10 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают более 70 человек и 19 единиц техники.

По словам главы Бурятии Алексея Циденова, в городе и пригороде зафиксировано пять пожаров. В связи с этим были подняты все оперативные службы.

Спустя время МЧС по Бурятии сообщило о ликвидации открытого горения в районе сектора. Также властями города был введен режим повышенной готовности.

Представитель администрации города Дмитрий Федоров заявил, что возгорание в Улан-Удэ выявили в надворных постройках. По его словам, угрозы жизни для местных жителей нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бурятии из-за урагана начался сильный пожар. Так, в Улан-Удэ возгорание достигло площади 10 тысяч квадратных метров. Всего в городе и пригороде было зафиксировано пять пожаров из-за разгула стихии. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу.