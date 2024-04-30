В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал подтверждать информацию о сбитых российскими военными украинских ракетах ATACMS американского производства. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — заявил Кирби. Однако он не представил доказательств, подтверждающих его слова, и уклонился от ответа на вопрос о количестве ракет ATACMS, предоставленных США Украине.
Ранее Украина попыталась ударить по территории Крыма ракетами большой дальности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили шесть ракет ATACMS американского производства.
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