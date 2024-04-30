В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби не назвал количество отправленных Украине ракет Фото:

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал подтверждать информацию о сбитых российскими военными украинских ракетах ATACMS американского производства. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — заявил Кирби. Однако он не представил доказательств, подтверждающих его слова, и уклонился от ответа на вопрос о количестве ракет ATACMS, предоставленных США Украине.

Ранее Украина попыталась ударить по территории Крыма ракетами большой дальности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили шесть ракет ATACMS американского производства.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал подтверждать информацию о сбитых российскими военными украинских ракетах ATACMS американского производства. Об этом он заявил в ходе брифинга. «Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — заявил Кирби. Однако он не представил доказательств, подтверждающих его слова, и уклонился от ответа на вопрос о количестве ракет ATACMS, предоставленных США Украине. Ранее Украина попыталась ударить по территории Крыма ракетами большой дальности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили шесть ракет ATACMS американского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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