Арестованный замглавы Минобороны переоформил на отца мотоцикл за 2 млн

MV Agusta — итальянский производитель мотоциклов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Арестованный по делу о получении взятки экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на имя отца. Об этом сообщили РИА Новости.

По декларациям о доходах, мотоцикл у Иванова появился в его собственности в 2019 году. Данные ГИБДД, «Auto.ru» и AvtoFace подтверждают информацию, передает РИА Новости. Согласно информации AvtoFace, мотоцикл 2018 года выпуска был зарегистрирован на Иванова с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года, после чего его переоформили на его отца — Вадима Геннадьевича.

Данные из государственного реестра транспортных средств также подтверждают наличие двух владельцев. С 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года мотоцикл был зарегистрирован на одного владельца, а с 10 июня 2022 года — на второго. Информация также соответствует учетной выписке «Auto.ru».

В серии полиса первого владельца мотоцикла указан статус «прекратил действие». Собственником транспортного средства стал «И**** ВГ 10.08.1948», а страхователем — «И**** ТB 15.08.1975».

Пока неизвестно, был ли спортивный мотоцикл продан сыном отцу или подарен. Вадим Иванов является учредителем и генеральным директором компании «Кристалл Девелопмент», где также учредителем выступает Светлана Иванова — бывшая жена замминистра.

MV Agusta — итальянский производитель мотоциклов. Спортивная модель, принадлежавшая Иванову, способна достигать скорости до 245 километров в час. По данным сайтов «Auto.ru» и «Avito», стоимость мотоцикла MV Agusta Brutale Dragster 800 2018 года выпуска варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей, а его аналог 2023 года стоит 2,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно о получении судом апелляционной жалобы на арест Иванова по делу о взяточничестве, передает ОТР. Он не признал свою вину в деле о получении взятки в особо крупном размере. Адвокаты замминистра Иванова запросили передачу дела военным следователям, передает телеканал 360.