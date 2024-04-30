Глава МИД Армении заявил о проблемах в отношениях с Россией

30 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Армения и Россия ведут диалог о существующих проблемах между странами, заявил Мирзоян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между Москвой и Ереваном существуют некоторые проблемы, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он считает, что Россия, как и другие члены ОДКБ, не смогла защитить его страну во время «агрессии». «В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них — вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — заявил Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera . Глава МИД Армении также выразил недовольство действиями Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в период «агрессии» против страны. Он подчеркнул, что Ереван не желает участвовать в «неработающем механизме», однако Армения продолжает оставаться членом ОДКБ и настаивает на эффективной работе организации. «Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся», — сказал Мирзоян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Москвой и Ереваном существуют некоторые проблемы, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он считает, что Россия, как и другие члены ОДКБ, не смогла защитить его страну во время «агрессии». «В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них — вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — заявил Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera. Глава МИД Армении также выразил недовольство действиями Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в период «агрессии» против страны. Он подчеркнул, что Ереван не желает участвовать в «неработающем механизме», однако Армения продолжает оставаться членом ОДКБ и настаивает на эффективной работе организации. «Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся», — сказал Мирзоян.